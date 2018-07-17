٨ معلومات عن مؤسس فرقة رضا في ذكرى ميلاده

تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الرابعة والتسعين على ميلاد الفنان والراقص الراحل على رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية.

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات عنه:-

١- ولد علي رضا في السابع عشر من يوليو ١٩٢٤ في القاهرة.





٢- هو الشقيق الأكبر للفنان محمود رضا.





٣- شكل فرقة رضا للفنون الشعبية عام ١٩٥٩.





٤- صمم عدد من الرقصات الشهيرة ومنها "فددادين خمسة، والأقصر بلدنا".





٥- إلى جانب الرقص والتمثيل، أخرج رضا عدد من الأفلام الشهيرة ومنها: "أجازة نصف السنة، غرام فى الكرنك، حرامي الورقة، حياتي عذاب، أسياد وعبيد، قضيه عم أحمد".





٦- تزوج من الفنانة فريدة فهمي.





٧- هو عم الفنانة شيرين رضا.





٨- توفي في السادس والعشرين من أبريل ١٩٩٤، عن عمر ناهز السبعين عامًا.











