٨ معلومات عن مؤسس فرقة رضا في ذكرى ميلاده
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:30 ص
شيماء عطية
تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الرابعة والتسعين على ميلاد الفنان والراقص الراحل على رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية.
وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات عنه:-
١- ولد علي رضا في السابع عشر من يوليو ١٩٢٤ في القاهرة.
٢- هو الشقيق الأكبر للفنان محمود رضا.
٣- شكل فرقة رضا للفنون الشعبية عام ١٩٥٩.
٤- صمم عدد من الرقصات الشهيرة ومنها "فددادين خمسة، والأقصر بلدنا".
٥- إلى جانب الرقص والتمثيل، أخرج رضا عدد من الأفلام الشهيرة ومنها: "أجازة نصف السنة، غرام فى الكرنك، حرامي الورقة، حياتي عذاب، أسياد وعبيد، قضيه عم أحمد".
٦- تزوج من الفنانة فريدة فهمي.
٧- هو عم الفنانة شيرين رضا.
٨- توفي في السادس والعشرين من أبريل ١٩٩٤، عن عمر ناهز السبعين عامًا.