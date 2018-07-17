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٨ معلومات عن مؤسس فرقة رضا في ذكرى ميلاده

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 03:30 ص
٨ معلومات عن مؤسس فرقة رضا في ذكرى ميلاده
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شيماء عطية
 


تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الرابعة والتسعين على ميلاد الفنان والراقص الراحل على رضا، مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية.


وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ٨ معلومات عنه:-


١- ولد علي رضا في السابع عشر من يوليو ١٩٢٤ في القاهرة.


٢- هو الشقيق الأكبر للفنان محمود رضا.


٣- شكل فرقة رضا للفنون الشعبية عام ١٩٥٩.


٤- صمم عدد من الرقصات الشهيرة ومنها "فددادين خمسة، والأقصر بلدنا".


٥- إلى جانب الرقص والتمثيل، أخرج رضا عدد من الأفلام الشهيرة ومنها: "أجازة نصف السنة، غرام فى الكرنك، حرامي الورقة، حياتي عذاب، أسياد وعبيد، قضيه عم أحمد".


٦- تزوج من الفنانة فريدة فهمي.


٧- هو عم الفنانة شيرين رضا.


٨- توفي في السادس والعشرين من أبريل ١٩٩٤، عن عمر ناهز السبعين عامًا.




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