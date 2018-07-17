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موعد مباراة الأهلي وتاونشيب في دوري الأبطال والقناة الناقلة

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 02:01 ص
موعد مباراة الأهلي وتاونشيب في دوري الأبطال والقناة الناقلة
الاهلي
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منى العوضي
 

يستضيف ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، مواجهة صعبة تجمع بين النادي الأهلي وفريق تاونشيب رولز البتسواني في إطار الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

يسعى النادي الأهلي لحصد أول ثلاث نقاط في مشواره الإفريقي بعد أن تعادل مع الترجي في الجولة الأولى ثم خسر من كمبالا سيتي في ثاني جولة.

 

وتقام مباراة الأهلي وتاونشيب على أرضية ملعب "برج العرب"، وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا.

 

ومن المقرر أن تذيع القناة الثانية الأرضية على التلفزيون المصري لقاء الأهلي وتاونشيب رولز في دوري أبطال إفريقيا مجانًا.

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