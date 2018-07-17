عاجل.. متعب: بعض الأشخاص بالأهلي لا يرغبون في وجودي.. وعودتي مستحيلة

أبدى عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، استيائه الشديد من بعض الشخصيات في القلعة الحمراء، والذين لا يرغبون في تواجده.

وقال متعب في تصريحات مع الإعلامي "أحمد شويير": "انتظرت قرار النادي الاهلي لتحديد مصيري وأغلقت باب النادي الأهلي بعدما علمت بنية الجهاز الفني عدم الاستعانة بي".

وشدد قائد القلعة الحمراء السابق على أن فكرة عودته للنادي الأهلي أصبحت مستحيلة، وأنه تعرض لظلم كبير خلال العامين الأخيرين في النادي الأهلي"، مؤكدًا أنه فشل مع التعاون السعودي من الناحية الفنية لكنه كان جاهزا بدنيًا.

وأتم: "حزين جدًا بسبب وجود بعض الشخصيات بالأهلي لا يريدون استمراري بين صفوف الفريق".