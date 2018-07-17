عماد متعب يكشف كواليس أخر عامين له داخل الأهلي: "ظلم كبير"

كشف عماد متعب مهاجم الأهلي السابق، عن كواليس آخر عامين له داخل القلعة الحمراء، والظلم الذي تعرض له والذي أثر على مستواه بشكل كبير.

وقال متعب في تصريحات مع الإعلامي "أحمد شويير": "انتظرت قرار النادي الاهلي لتحديد مصيري وأغلقت باب النادي الأهلي بعدما علمت بنية الجهاز الفني عدم الاستعانة بي".

وشدد قائد القلعة الحمراء السابق على أن فكرة عودته للنادي الأهلي أصبحت مستحيلة، وأنه تعرض لظلم كبير خلال العامين الأخيرين في النادي الأهلي"، مؤكدًا أنه فشل مع التعاون السعودي من الناحية الفنية لكنه كان جاهزا بدنيًا.

وأضاف عماد متعب: " رفعت الحرج عن حسام غالي ومحمد فضل وفضلت عدم الحديث معهم حول وجودي بالأهلي".

وتابع: " صعب جدًا على أي لاعب تربي بين جدران الأهلي أن يلعب لناد آخر في نهاية مشواره.. وأنا منحت الأولوية للنادي الأهلي في كل شىء وانتظرت طويلا دون جدوى".

وأتم: "حزين جدًا بسبب وجود بعض الشخصيات بالأهلي لا يريدون استمراري بين صفوف الفريق".