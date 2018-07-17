ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

القنوات الناقلة لموقعة الأهلي وتاونشيب رولز في دوري الأبطال

الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 01:00 ص
القنوات الناقلة لموقعة الأهلي وتاونشيب رولز في دوري الأبطال
الاهلي
طباعة
منى العوضي
 

 

يستعد النادي الأهلي المصري بقيادة مدربه الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون، لبدء موسمه الجديد من خلال مواجهة فريق تاونشيب رولز البتسواني في إطار الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

ويرغب النادي الأهلي في ظهور مميز أمام تاونشيب وستكون المباراة الأولى الرسمية للجهاز الفني الجديد بقيادة كارتيرون ومساعده محمد يوسف.

 

وتنطلق صافرة بداية لقاء الأهلي وتاونشيب رولز في دوري الأبطال، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

 

ومن المنتظر أن يتم نقل لقاء الأهلي وتاونشيب رولز في الجولة الثالثة من دوري الأبطال عبر قناة "bein sports HD3" القطرية التي تمتلك حقوق البث بالإضافة إلى القناة الأرضية الثانية المفتوحة.

 

ويحتل النادي الأهلي المركز الأخير في المجموعة بعد التعادل مع الترجي والخسارة من كمبالا سيتي بهدفين نظيفين في أول جولتين بمرحلة المجموعات.



المزيد عن: رياضة دوري ابطال افريقيا تاونشيب القنوات الناقلة الاهلي الاخبار الرياضية الأهلي وتاونشيب اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تستحق فرنسا التتويج بكأس العالم 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/17/2018 1:20:01 AM