القنوات الناقلة لموقعة الأهلي وتاونشيب رولز في دوري الأبطال

يستعد النادي الأهلي المصري بقيادة مدربه الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون، لبدء موسمه الجديد من خلال مواجهة فريق تاونشيب رولز البتسواني في إطار الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرغب النادي الأهلي في ظهور مميز أمام تاونشيب وستكون المباراة الأولى الرسمية للجهاز الفني الجديد بقيادة كارتيرون ومساعده محمد يوسف.

وتنطلق صافرة بداية لقاء الأهلي وتاونشيب رولز في دوري الأبطال، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

ومن المنتظر أن يتم نقل لقاء الأهلي وتاونشيب رولز في الجولة الثالثة من دوري الأبطال عبر قناة "bein sports HD3" القطرية التي تمتلك حقوق البث بالإضافة إلى القناة الأرضية الثانية المفتوحة.

ويحتل النادي الأهلي المركز الأخير في المجموعة بعد التعادل مع الترجي والخسارة من كمبالا سيتي بهدفين نظيفين في أول جولتين بمرحلة المجموعات.





