أحلام تروج لحفلها المرتقب بلوس أنجلوس عبر "إنستجرام" (صورة)

روجت المطربة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير والفيديوهات "إنستجرام" لحفلها المرتقب بلوس أنجلوس.





وكتبت عبر حسابها: "جمهوري في لوس أنجلوس إن شاء الله رح التقي فيكم يوم السبت تاريخ ٢١ / ٧ / ٢٠١٨ على مسرح دولبي ثيتر، رح يبدأ الحفل الساعة ٨ مساءً".





وأضافت: "تذاكر الحفل موجودة فقط على موقع ticket master او مباشرة من مكتب مبيعات مسرح الدولبي".



