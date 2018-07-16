أحلام تروج لحفلها المرتقب بلوس أنجلوس عبر "إنستجرام" (صورة)
الثلاثاء 17/يوليه/2018 - 12:59 ص
الفجر الفني
روجت المطربة الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير والفيديوهات "إنستجرام" لحفلها المرتقب بلوس أنجلوس.
وكتبت عبر حسابها: "جمهوري في لوس أنجلوس إن شاء الله رح التقي فيكم يوم السبت تاريخ ٢١ / ٧ / ٢٠١٨ على مسرح دولبي ثيتر، رح يبدأ الحفل الساعة ٨ مساءً".
وأضافت: "تذاكر الحفل موجودة فقط على موقع ticket master او مباشرة من مكتب مبيعات مسرح الدولبي".
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