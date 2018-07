أحلام تروج لحفلها المرتقب بلوس أنجلوس عبر "إنستجرام" (صورة)

جمهوري في لوس انجلوس ان شاء الله رح التقي فيكم يوم السبت تاريخ ٢١ / ٧ / ٢٠١٨ على مسرح دولبي ثيتر ، رح يبدأ الحفل الساعة ٨ مساء ،، تذاكر الحفل موجودة فقط على موقع ticket master او مباشرة من مكتب مبيعات مسرح الدولبي ، 🇺🇸❤️💙 #لوس_انجلوس #امريكا #احلام

