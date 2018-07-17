موعد مباراة الأهلي وتاونشيب اليوم الثلاثاء 17-7-2018 في دوري أبطال إفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة صعبة أمام تاونشيب رولز البتسواني، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

يحتاج النادي الأهلي بشكل كبير لتحقيق الثلاث نقاط من أجل تحسين موقفه في المجموعة التي يتذيلها بنقطة واحدة من التعادل مع الترجي التونسي في الجولة الأولى.

وتلقى الأحمر هزيمة قاسية من كمبالا سيتي الأوغندي بهدفين دون رد، في الجولة الثانية ليُصعب أموره في المجموعة.

وتنطلق صافرة لقاء الأهلي وتاونشيب في تمام الساعة التاسعة مساءًا، اليوم الثلاثاء والموافق 17 يوليو 2018، وتقام المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.