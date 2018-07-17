عضو بـ"صحة النواب" يكشف حقيقة تهديد وزيرة الصحة للأطباء

قال الدكتور سامي المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد كشفت لنواب مجلس الشعب عن رؤيتها لتطوير القطاع الصحي من خلال الاهتمام بالعنصر البشري، وكافة قطاعات المهنة الطبية.



وتابعت "المشد"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن وزيرة الصحة عندما هددت الأطباء بقولها "وحياة أبويا لوريكوا" كان في إطار حديثها على ضرورة تقديم الخدمات الصحية بشكل جيد للمواطنين.



ولفت إلى أن وزير الصحة تحدثت أنها قادمة من "57357" ويتم إذاعة النشيد الوطني فيها، وهذا الأمر كان له مردود إيجابي على الجميع، فحاولت تطبيقه على المستشفيات بشكل اختياري.

