مارادونا رئيسا لنادي بريست البيلاروسي

تولى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو مارادونا، رئاسة نادي دينامو بريست البيلاروسي لكرة القدم، اليوم الاثنين، بعدما وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات.





وأثار مارادونا ضجة كبيرة في بيلاروس، عقب موافقته على رئاسة ناد، تم إنقاذه من الإفلاس قبل عامين، بعدما ترك منصبه كمدرب للفجيرة الإماراتي.





ووصل مارادونا إلى بيلاروس، بعدما حضر مونديال روسيا كسفير للاتحاد الدولي (الفيفا)، حيث أثارت تصرفاته الغريبة دهشة الجميع.





وقال مارادونا في مؤتمر صحفي، بعد وصوله إلى بريست:"أود التقاط صورة مع لوكاشينكو (رئيس بيلاروس)، أتمنى أن يصبح مشجعا لنا.. أستطيع العيش دون مشاكل في بيلاروس".





ولم يفز دينامو بريست مطلقا بالدوري المحلي، وقال أحد مشجعيه منذ عامين، لم يكن النادي يملك سوى القليل من المال، وكانت الجماهير في بعض الأحيان، تتبرع من أجل شراء قمصان للفريق.





لكن مع قدوم مستثمر إماراتي جديد، فاز النادي بالكأس المحلية مرتين، ويخطط لبناء ملعب جديد بسعة 30 ألف مشجع.





وقال فيكتور رادكوف، مدير التطوير في النادي "في ظل حقيقة أن الرئيس دييغو سيعيش في بريست، فأنا أعتقد أن الناس ستأتي من جميع أنحاء العالم، لمشاهدة مبارياتنا".





وتولى لاعب برشلونة ونابولي السابق (57 عاما)، الفائز بكأس العالم 1986 مع الأرجنتين، تولى مناصب تدريبية عدة لاسيما مع راسينغ كلوب (1995) ومنتخب الأرجنتين (2008-2010)، ولاحقا الوصل الإماراتي بين 2011 و2012، وأخيرا الفجيرة الإماراتي.



