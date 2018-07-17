مبروك عطية: العقيدة هي الضمان الوحيد لعدم الخلود في النار

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، والداعية الإسلامي، إن العقيدة "أي قول لا إله إلا الله" هي الضمان الوحيد لعدم الخلود في النار.



وأوضح "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الاثنين، أنه يوجد حساب في جهنم لكل شخص على حسب سيئاته، ومن آمن بالله الواحد هو فقط من يخرج من النار بعد الحساب.



وأكد أنه ليس من حق أي شخص أن يحكم على عقيدة الآخر، وأن الإسلام يأمرنا بالحرص على الأشخاص ذوي السلوك الحسن بغض النظر عن عقيدتهم.

