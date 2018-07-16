إدارة معلومات الطاقة تتوقع زيادة إنتاج النفط الصخري خلال أغسطس المقبل

توقعت إدارة معلومات الطاقة زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال أغسطس المقبل.





وكشف تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة، اليوم الإثنين، أن إنتاج النفط الأمريكي الصخري من السبع حقول الرئيسية سيرتفع بمقدار 143 ألف برميل يومياً ليصل إلى 7.470 مليون برميل يومياً في الشهر المقبل.





وترى الإدارة أن إنتاج الولايات المتحدة النفطي من مناطق الصخر الزيتي سيبلغ 7.327 مليون برميل يومياً في شهر يوليو الجاري.





وذكرت البيانات أن حوض "بيرميان" من أكثر المناطق التي ستشهد زيادة في الإنتاج خلال أغسطس المقبل بنحو 73 ألف برميل ألف برميل يومياً، لتصل إلى 3.406 ألف برميل يومياً، مقارنة بتوقعات يوليو الجاري





وبحلول الساعة 7:10 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة للخام القياسي "برنت" تسليم سبتمبر بنسبة 4.1% ليصل إلى 72.25 دولار للبرميل.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم أغسطس بنسبة 4.2% ليسجل 68.06 دولار للبرميل.