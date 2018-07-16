غدا.. استكمال سماع الشهود في قضية "تنظيم أنصار بيت المقدس"

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره غدا الثلاثاء، جلسات محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس الإرهابية" لاتهامهم بارتكابهم 54 جريمة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم ووضع خطة لتنفيذ اغتيالات لضباط شرطة وتفجير منشآت أمنية عديدة .ويستكمل سماع باقى شهود الاثبات.





كانت المحكمة، أصدرت عدة قرارات منها احضار شهود الاثبات أرقام 398 ، 399 ، 401 ، 404، وعرض المتهم ياسر أحمد عيسوى على معهد الكبد واعداد تقرير بشانه وتمكين المتهم رقم 44 بعمل اشعه، مع استمرار حبس المتهمين.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.



