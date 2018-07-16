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عودة وحيد حامد إلى القاهرة بعد رحلة علاج في ألمانيا

الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:53 م
عودة وحيد حامد إلى القاهرة بعد رحلة علاج في ألمانيا
وحيد حامد
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الفجر
 
يعود الكاتب الكبير وحيد حامد، إلى القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعدما غادر المستشفى التي كان يتلقى فيها العلاج بالعاصمة الألمانية ميونخ.


غادر الكاتب الكبير المستشفي اليوم بعد تمام شفائه، وبقضي فترة قصيرة هناك للنقاهة، على أن يعود للقاهرة بعد استقرار حالته الصحية.


يذكر أن الكاتب الكبير وحيد حامد، سافر إلى ألمانيا لعمل بعض الفحوصات على القلب، وتواجد في نفس المستشفى التي قام بعمل دعامة في القلب للاطمئنان على حالته الصحية.
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