عودة وحيد حامد إلى القاهرة بعد رحلة علاج في ألمانيا

يعود الكاتب الكبير وحيد حامد، إلى القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعدما غادر المستشفى التي كان يتلقى فيها العلاج بالعاصمة الألمانية ميونخ.









غادر الكاتب الكبير المستشفي اليوم بعد تمام شفائه، وبقضي فترة قصيرة هناك للنقاهة، على أن يعود للقاهرة بعد استقرار حالته الصحية.







