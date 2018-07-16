عماد متعب يهاجم البدري ويغازل الزمالك

أكد عماد متعب مهاجم نادي الأهلي، أن قرار اعتزال كرة القدم، لم يخطر في باله على الإطلاق حتي الأن، لافتًا إلى أن الفترة القادمة سوف يحدد وجته نافيًا فكرة اعتزاله للكرة .









وقال " متعب " في تصريحاته في برنامج "شوت مع حتحوت" الذي يقدمه اسلام صادق بشكل استثنائي على راديو مصر 8.77": تلقيت عروضًا كثيرة خلال الفترة الماضية بعدما شعرت أن قصة عودتي للنادي الأهلي أصبحت منتهية تمامًا خلال الفترة القادمة.









وأوضح أنه كان ينتظر قرار النادي بوجودة بقائمة النادي من عدمة، مضيفًا " تعرضت لظلم كبير في النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، حسام البدري المدير الفني للنادي كان من أقوي الأسباب التي أدت إلى رحيلي عن النادي ،البدري أعطاني وعود كثيرة ولم يفي بوعوده."









وأشار"متعب" إلى أن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قال في أحد البرامج الفضائية إنه يرحب بانضمامه للقلعة البيضاء في أي وقت، يشرفني ارتداء الفانلة البيضاء لأن نادي الزمالك أحد أكبر الأندية في إفريقيا والوطن العربي ".









وأتم :"حتي هذة اللحظة لم أقرر الذهاب الي أي فريق والفترة المقبلة سوف أحدد هدفي ".



