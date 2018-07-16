برلماني: قانون منح الجنسية المصرية للأجانب رسالة سلبية لجذب الاستثمار
الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:45 م
رقية جمال
أعرب الدكتور سيد عبد العال، عضو مجلس النواب، عن رفضه لقانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة 7 مليون جنيه.
واعتبر "عبد العال"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين، أن هذا القانون رسالة سلبية لجذب الاستثمار، لافتًا إلى أن مصر ليست بحاجة لسكان، وإنما بحاجة لأموال تستثمر، بينما هذه الودائع ليست استثمارات.
وتابع، أن هذه الوديعة أموال يمكن للبنك استغلالها في الاستثمار لكن عوائدها تعود لصاحب الوديعة، فضلًا عن أن الشعب المصري مازال يواجه الإرهاب، وهذا الإرهاب مدعوم من دول، والظرف السياسي غير مواتي لتطبيق هذا القانون.