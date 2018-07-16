برلماني: قانون منح الجنسية المصرية للأجانب رسالة سلبية لجذب الاستثمار

أعرب الدكتور سيد عبد العال، عضو مجلس النواب، عن رفضه لقانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة 7 مليون جنيه.





واعتبر "عبد العال"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين، أن هذا القانون رسالة سلبية لجذب الاستثمار، لافتًا إلى أن مصر ليست بحاجة لسكان، وإنما بحاجة لأموال تستثمر، بينما هذه الودائع ليست استثمارات.



