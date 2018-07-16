ضبط 38 قطعة سلاح وتنفيذ 6511 حكمًا قضائيًا بقنا

شنت أجهزة الأمن، حملة مكبرة، استهدفت العناصر الإجرامية بدوائر مراكز شرطة نجع حمادى ونقادة ودشنا أمن قنا وقطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى ينجح فى ضبط "38 قطعة سلاح نارى وقضية مخدرات و55 من العناصر الإجرامية الخطرة وتنفيذ 6511 حكم قضائي.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد وزير الداخلية بتنفيذ حملة أمنية وتفتيشية مكبرة تستهدف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون من تجار الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والصادر ضدهم أحكام قضائية، بجانب إستهداف الخصومات الثأرية والعمل على إنهائها، بمناطق (أبو حزام وحمرا دوم بدائرة مركزشرطة نجع حمادى، قرية أسمنت بدائرة مركز شرطة نقادة، السمطا ونجوعها بدائرة مركز شرطة دشنا.. بأمن قنا).





كما تم إستهداف المناطق المُشار إليها والقرى المجاورة بحملة مكبرة شارك فيها قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأمن قنا وقوات الأمن المركزى .. أسفرت جهودها خلال يوم 15 الجارى عن ضبط ( عدد 38 قطعة سلاح نارى، قضية مخدرات ، تنفيذ 6511 حكم قضائى من بينهم 55 جناية )؟ هذا وقد بلغ إجمالى العناصر الخطرة التى تم ضبطها (55عنصر)، وذلك على النحو التالي:

ضبط (38) قطعة سلاح نارى عبارة عن (3 رشاش ، 13 بندقية آلية ، 3 بنادق رصاص ، 10 بنادق خرطوش ، 9 فرد محلى ، 27 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة) .. بحوزة (28 متهم).

ضبط (553 محكوم عليهم مطلوب التنفيذ عليهم فى 6511 حكم قضائى ) .. عبارة عن ( 55 حكم جناية ، 1461 حكم حبس جزئى ومستأنف ، 3738 حكم غرامة ، 1257 حكم مخالفة).





ضبط عامل بدائرة مركز شرطة قنا لقيامه بالإتجار فى المواد والأقراص المخدرة .. وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 150 جرام ، عدد 500 قرص مخدر).

ضبط (45) دراجات نارية بدون لوحات معدنية.





ضبط (1164) مخالفة مرورية متنوعة.





ضبط (55) من العناصر الإجرامية الخطرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين.. وجارى إستمرار الحملات.