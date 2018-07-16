مازن الغرباوي: افتتاح "حدث في بلاد السعادة" ٢٦ يوليو على مسرح السلام
أعلن المخرج مازن الغرباوي عن موعد عرض مسرحية "حدث في بلاد السعادة" ليكون في السادس والعشرين من يوليو المقبل على مسرح السلام.
وأضاف الغرباوي أن بروفات العرض مستمرة على مدار عام، وتجرى في الفترة الأخيرة بشكل يومي استعدادًا للافتتاح.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل عرض "حدث في بلاد السعادة" من إنتاج فرقة المسرح الحديث بحضور المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان أشرف طلبة مدير الفرقة، وفريق عمل العرض من الممثلين منهم مدحت تيخا، علاء قوقة، حسن العدل، فاطمة محمد علي، سيد الرومي، محمد حسني ، المطرب وائل الفشني و من الدول العربية خدوجة صبري من ليبيا، راسم منصور من العراق، ونسرين أبي سعد من لبنان و مجموعة من النجوم الشباب، ومصممة الاستعراضات كريمة بدير بالإضافة إلى مؤلف العمل وليد يوسف ومخرج العمل مازن الغرباوي.