مازن الغرباوي: افتتاح "حدث في بلاد السعادة" ٢٦ يوليو على مسرح السلام

أعلن المخرج مازن الغرباوي عن موعد عرض مسرحية "حدث في بلاد السعادة" ليكون في السادس والعشرين من يوليو المقبل على مسرح السلام.





وأضاف الغرباوي أن بروفات العرض مستمرة على مدار عام، وتجرى في الفترة الأخيرة بشكل يومي استعدادًا للافتتاح.



