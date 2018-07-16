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الزمالك يبحث عن عرض لـ "تطفيش" شيكابالا

الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:40 م
الزمالك يبحث عن عرض لـ تطفيش شيكابالا
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الفجر الرياضي
 

 

يبحث مسؤولو نادي الزمالك عن عرض احتراف مناسب من إحدى الأندية السعودية لضم محمود عبدالرازق "شيكابالا"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وأكد مسؤولو الأبيض أنه لا يوجد مكان للاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد لذلك فمن المقرر أن يرحل لخارج مصر.

 

وأشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في تصريحات تليفزيونية سابقة إلى أن الأفضل لشيكابالا اللعب في الخارج من أجل تأمين مستقبله.



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