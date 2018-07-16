الذهب يتراجى لأدنى مستوى منذ يوليو 2017

تراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى في عام عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، بالتزامن مع هبوط الدولار الأمريكي، وفي ظل ترقب تطورات تجارية وسياسية.





ويأتي هبوط المعدن الأصفر على الرغم من الأداء الضعيف للورقة الخضراء، ولكنه عانى من ضغوط مع توقعات مزيد من رفع معدل الفائدة الأمريكية.





وكان المستثمرون في ترقب لنتائج القمة بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره "فلاديمير بوتين" التي عُقدت اليوم في فنلندا والتي وصفها الرئيس الروسي بأنها ناجحة.





وفي التطورات التجارية تقدمت الولايات المتحدة بشكوى لمنظمة التجارة العالمية ضد الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا وتركيا تجاه التعريفات الانتقامية التي فرضتها هذه الدول على واشنطن بعد رسوم الصلب والألومينوم الأمريكية.





وأظهرت بيانات اقتصادية، تراجع النشاط الصناعي في نيويورك من أعلى مستوى في 8 أشهر، بينما صعدت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال يونيو.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أغسطس بنحو 0.1% إلى 1239.70 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2017.





وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3% إلى 1240.88 نقطة.





وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2% إلى 94.512 دولار.