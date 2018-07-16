"المالية": ضريبة القيمة المضافة رفعت إيرادت الدولة 45 مليار جنيه (فيديو)

قال الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن قانون ضريبة القيمة المضافة زاد إيرادت الدولة بما يقرب الـ1% من الناتج المحلي، أي ما يوازي ـ45 مليار جنيه.



وأضاف"كوجك"، خلال حواره على فضائية "on live"، مساء الإثنين، أن وزارة المالية خلال المرحلة السابقة قامت بتعديل الكثير من قوانين الرسوم القديم، لافتًا إلى اجراءات الإصلاح الإداري لمؤسسات الدولة أدت لزيادة إيرادات الدولة بشكل ملحوظ.

