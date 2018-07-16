عجوز تخصص ما تبقى من عمرها لـ "تنظيف القبور"

قررت سيدة متقاعدة في جنوب إفريقيا، أن تكرس ما تبقى من حياتها في تنظيف المدافن التي تقع في مدينتها، حسبما أفادت صحيفة "ريفيو أونلاين"





كانت زيارات جوليانا بول "السامرية" التي تتبع الطائفة اليهودية، المتكررة لطفل أحد أصدقائها في مقابر حديقة Ethembeni التذكارية في ضاحية "Lincoln Meade" جنوب إفريقيا ما دفعها على القيام بهذا العمل، إذ وجدت المقابر التي يدفن بها الكثير من الموتى غير نظيفة.





وقالت بول التي تقدمت طوال حياتها بالمساعدات للجمعيات الخيرية إنها وجدت المقابر في حالة سيئة، لذا عزمت على أن تعتني بها بنفسها، وشارك بول 4 آخرين في العناية بالمقابر.





ولاقت بول بحسب ما نشرته الصحيفة، الكثير من الردود الإيجابية ما جعلها تقدم على إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باسم "منظفو المقابر".





وتقدم عمدة بلدية " Msunduzi" بالشكر لبول وقدم إليها المساعدة من خلال المؤسسة التي يرعاها والمسؤولة عن النهوض بالمجتمع المحلي.