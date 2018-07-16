نيسان تعترف بتلاعبها بنتائج إختبارات الإنبعاثات!

شركة جديدة تنضم إلى قائمة الشركات التي تورطت في قضايا التلاعب بنتائج إختبارات الإنبعاثات، بدءاً من فولكس واجن، مروراً بـ رينو، سوبارو و مرسيدس، والآن مع نيسان!





تصريح نيسان جاء مغلفاً باعتذارات الشركة إلى عملائها في اليابان حيث تقول نيسان أنها عثرت مؤخراً على نتائج اختبارات الانبعاثات غير مطابقة للواقع بعد قيام نيسان بأداء الاختبارات بطرق بديلة في معظم مصانعها، وصل اعتذار نيسان إلى السوق الياباني فقط حيث حصلوا وحدهم دون أي دولة أخرى على 19 موديل تم التلاعب في نتائج إختباراتها وذلك بسبب متطلبات السوق الياباني على حد تعبير نيسان، بينما كانت السيارات المصدرة تخرج بأرقام حقيقة. والأمر الأغرب في قصة نيسان أن التوقيعات النهائية على اختبارات السيارات كانت تتم من أشخاص غير مخولين بذلك، ويبدو أن هذا الأمر قد استمر لسنوات طويلة ولم يكتشف إلى الآن.



