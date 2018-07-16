رونالدو يوجه رسالة خاصة لجماهير ريال مدريد

وجه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة خاصة لجماهير ريال مدريد الإسباني، بعد انتقاله الرسمي ليوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال رونالدو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم في يوفتوس بعد اجتياز الفحص الطبي مع فريقه الجديد: لا أعتقد بأن هناك بكاء من جماهير ريال مدريد ، إنها مرحلة جديدة في مسيرتي والأمر إنتهى.





وأضاف رونالدو: مسيرتي في ريال مدريد كانت رائعة وأشكر المشجعين، لكن الآن أريد ان أكرّس نفسي لهذه المرحلة الجديدة من حياتي.





وتابع رونالدو : لم أكن حزيناً بشان ريال مدريد، أنا هنا لأنني وجدت تحدٍ مُذهل واللاعبين في سني يذهبون للعب في بلدان أخرى.





واختتم رونالدو تصريحاته في رسالته لجماهير الريال: قصتي مع ريال مدريد كانت رائعة، أشكر جماهير ريال مدريد، لكن الآن أريد التركيز فيما هو قادم، لا أطيق الانتظار حتى أشارك، أريد أن أظهر للجميع أنني لاعب من ظراز فريد .



