ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طرق بسيطة للتخلص من الهالات السوداء

الإثنين 16/يوليه/2018 - 06:52 م
طرق بسيطة للتخلص من الهالات السوداء
طباعة
 
نقدم لكم مكونات بسيطة موجودة في كل منزل وغير مكلفة من أجل القضاء على الهالات السوداء بشكل سريع، وهي:-

1- مكعبات الثلج:
تعد مكعبات الثلج من الطرق الفعالة فى القضاء على الهالات السوداء وذلك لأنها تعمل على أنكماش الأوعية الدموية فى منطقة أسفل العين مما يساعد بالمواظبة عليها يوم بعد يوم بالتخلص من الهالات السوداء .

2- الليمون والطماطم:
أنه من المعروف عدم خلو أى منزل من الليمون والطماطم حيث أنه تبين أن الليمون الطماطم من الأطعمة المليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم والبشرة حيث تحتوى على البوتاسيوم والفوسفور وفيتامين A,B,c الأمر الذى يجعل وضعها أسفل العين يعمل على تغذية البشرة ويجعلها نضرة وصحية مما يقضى على الهالات السوداء.

3- باكت الشاى المنقوع فى الماء:
أن باكت الشاى وصفة مجربة ولها أثر هاىل فالقضاء على الهالات السوداء حيث تقوم بوضع باكت الشاى فى الماء الساخن وبعد أن تبرد هذه الباكتات تأخذ أثنين واحدة لكل عين وتضعها بضعة دقائق على عليهم تزول الهالات السوداء سريعا
المزيد عن: في المنزل طرق بسيطة الهالات السوداء الهالات المنزل التكلفة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/16/2018 7:20:04 PM