طرق بسيطة للتخلص من الهالات السوداء

نقدم لكم مكونات بسيطة موجودة في كل منزل وغير مكلفة من أجل القضاء على الهالات السوداء بشكل سريع، وهي:-





1- مكعبات الثلج:

تعد مكعبات الثلج من الطرق الفعالة فى القضاء على الهالات السوداء وذلك لأنها تعمل على أنكماش الأوعية الدموية فى منطقة أسفل العين مما يساعد بالمواظبة عليها يوم بعد يوم بالتخلص من الهالات السوداء .





2- الليمون والطماطم:

أنه من المعروف عدم خلو أى منزل من الليمون والطماطم حيث أنه تبين أن الليمون الطماطم من الأطعمة المليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم والبشرة حيث تحتوى على البوتاسيوم والفوسفور وفيتامين A,B,c الأمر الذى يجعل وضعها أسفل العين يعمل على تغذية البشرة ويجعلها نضرة وصحية مما يقضى على الهالات السوداء.





3- باكت الشاى المنقوع فى الماء: