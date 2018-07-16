تعرّف على تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وتاونشيب البُتسواني





أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وتاونشيب البُتسواني، الذي عُقد مساء اليوم، الاثنين، عن ارتداء النادي الأهلي لزيّه التقليدي (القميص الأحمر، والشورت الأبيض، والطاقم الأخضر لحارس المرمى)، بينما يرتدي فريق تاونشيب الطاقم الأزرق بالكامل.





ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب البُتسواني، المقرر لها في التاسعة مساء غدٍ، الثلاثاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة لمنافسات دوري المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.





وحضر الاجتماع الفني من الأهلي كلٌ من؛ محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة. وسمير عدلي، المدير الإداري. وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق. بالإضافة إلى مسؤولي النادي البُتسواني، ومسؤولي «كاف»، وممثلي وزارة الداخلية والجهات الأمنية.





وشهد الاجتماع تشديدات من مراقب المباراة على الفريقين بالحضور إلى ملعب المباراة قبل بداية اللقاء بـ٩٠ دقيقة، والتنبيه على جميع اللاعبين بعدم الاعتراض على التحكيم أو إضاعة الوقت.



