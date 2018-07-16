غدا: "المانيفستو"يناقش مصير"الجماعة الارهابية في أمريكا"

في حلقة خاصة من برنامج "المانيفستو" تذاع غدا الثلاثاء على إذاعة 9090، يفتح البرنامج ملف"هجوم الكونجرس على الإخوان".





ويطرح العديد من التساؤلات حول متي تصنف"الولايات المتحدة الامريكية" جماعة"الاخوان" كجماعة"ارهابية".





الأصوات التي تؤيد القرار والمناهضين له، موقف"الجماعة الإرهابية" في حالة موافقة "الكونجرس" على تصنيفها "كجماعة إرهابية"، الدوال التي من الممكن أن تستقبل هذه الجماعة بعد تخلي أمريكا عنهم، مصير الاستثمارات المالية الضخمة لهذه الجماعة في الشركات الأمريكية، إضافة إلى عمل مداخلة هاتفية مع متخصصين في هذا الملف.



