عمرو سعد عن ألبوم تامر حسني: "لما تشوفه تحب الدنيا" (صورة)

هنأ الفنان عمرو سعد، المطرب تامر حسني، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" بمناسبة طرح ألبومه الجديد "عيش بشوقك".





وأبدي "سعد"إعجابه بالأغنية وكتب علي صفحته قائلا: "عيش بشوقك، كليب لما تشوفه تحب الدنيا وأغنية لما تسمعها تفرح، برافو تامر، بالنجاح انشاءالله".

يذكر أن آخر أعمال عمرو سعد، كان فيلم "كارما"، الذي شارك في موسم عيد الفطر السابق، وهو بطولة سعد وغادة عبد الرازق، وماجد المصري، وزينة، ومن إخراج خالد يوسف.