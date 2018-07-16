تعرفي على اتيكيت التهنئة بالزواج

هناك الكثير من قواعد الإتيكيت التي يفضل اتّباعها عند زيارة بيت العروسين في المرة الأولى لمباركة الزواج.





- يفضل عدم اصطحاب الأطفال، لأنّ بيت العروس الجديد يكون بمثابة منطقة عسكرية غير محبّب على الإطلاق اقتراب الاطفال منها، مثل التحف والأنتيكات، التي تكون قابلة للكسر.





- يجب تحديد موعد قبل الذهاب إلى العروسين، ويفضل أن يكون قبلها بأكثر من يوم، فمن غير اللائق أن تفاجئي العروسين بزيارتك، أو بمكلمة هاتفية قبل الزيارة بساعات قليلة.





- أثناء الزيارة يفضل عدم لمس أيّ شيء من المنزل، أو التجوال في البيت بارتياح، لأنّ ذلك يُشعر العروس بخاصة، بأنكِ تتعدّين على خصوصيتها.





- هناك بعض العادات لبعض الدول أنّ على العروس أن تأخذ الضيوف لكي يشاهدوا منزل الزوجية، ولكن احذري عزيزتي إذا لم تعرض العروس ذلك، لا تطلبي أنتِ.





- يفضل أن تكون الزيارة قصيرة قدر الإمكان، لأنّ الزوجين ربما يكونان مرهقين من السفر بعد شهر العسل، أو تحتاج للجلوس مع زوجها بمفردهما.





- إذا كانت هناك صلة قرابة قوية بينكِ وبين العروس، فلا بأس إن حاولتِ مساعدتها في تقديم أطباق التحلية للضيوف، ومساعدتها في المطبخ، إن كانت العلاقة تسمح بذلك.





التهنئة عبر الرسائل الورقية أو الهاتف

- يفضل أن تكون الرسالة بكلمات راقية تعبيرية، ومختصرة قدر الإمكان.