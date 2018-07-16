بين القلق والفرحة.. طلاب الثانوية العامة يتفقدون الكليات قبل تسجيل الرغبات

يمينًا ويسارًا؛ تجول أعينهم بين تفاصيل هذه المباني العتيقة، يتفقدون وجوه المارة باحثين عن أقرانهم ممن تتشابه أفكارهم بنفس الطموح وذات الحلم الذي يدفعهم لنقطة التقاء واحدة أمام مبنى محدد قطعوا المسافات خصيصًا للبحث عنه، والتعرف على هيئته الخارجية، والتمعن في كل ما يجري بداخله، فيتوقف الخيال الذي لاطالما رافقهم خلال رحلة معاناتهم طوال العام، ويبدأوا في خوض المعركة الحقيقية على أرض الواقع.





فبالرغم من أن الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات بالمرحلة الأولى من الثانوية العامة، قد فتح أبوابه مساء أمس الأحد، إلا أن فئة من الطلاب كانوا في حيرة من أمرهم حول المستقبل الذي ينتظرهم، وهو ما دفعهم لتأجيل اتخاذ قرار رغبات الكليات، والتوجه إلى جامعة عين شمس التي تحتضن كليات مثلت حلمًا كبيرًا لهم، حيث لم يروا من ملامحها سوى اسمها، فساقهم الفضول نحوها للتعرف إليها عن قرب.











