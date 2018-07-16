الداخلية: ضبط 177 سلاح ناري بحوزة 202 متهما خلال 24 ساعة

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة برئاسة مساعد وزير الداخلية للقطاع اللواء محمد بركات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي برئاسة مساعد أول وزير الداخلية للقطاع اللواء صلاح الشاهد، من خلال ٢٤ ساعة الماضية، من ضبط 177 متهما وبحوزتهم 202 قطعة سلاح ناري، حيث تم ضبط 44 بندقية خرطوش و8 طبنجات و104 فرد محلي الصنع و352 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.





جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بتكثيف الجهود الأمنية؛ وفي إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، اتجار ، إحراز ، حيازة) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية .



