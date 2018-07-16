"الغيطي" يتعاقد في المغرب علي أضخم مسلسل تاريخي عن معركة الملوك الثلاثة

تعاقد الكاتب الكبير محمد الغيطي علي كتابة سيناريو مسلسل تاريخي عن الحروب الصليبية علي العرب والمسلمين بعنوان " الملوك الثلاثة " مع المنتج المغربي عبد الرحيم مجد ويخرجه المخرج المصري محمود كامل.

الكاتب محمد الغيطي صرح قائلا : المسلسل يتناول معركة من أهم المعارك في الحروب الصليبية قامت بين المغرب والبرتغال في 4 أغسطس 1578م حيث قام ملك البرتغال سباستيان بحملة صليبية جديدة على المغرب لكي يسيطر على جميع شواطئ المغرب، وكي لا تعيد الدولة السعدية بمعاونة العثمانيين الكرّة على الأندلس و انتصر المغرب وفقدت البرتغال في هذه المعركة ملكها وجيشها و العديد من رجال دولتها ولم يبق من العائلة المالكة إلا شخص واحد.





وأضاف الغيطي : المسلسل سيشارك في إنتاجه عدة دول ونجومه من كل الدول العربية ومن جنسيات أخري من دول أوربية مثل الاتراك والأسبان والبرتغال وسيتم تصويره ما بين دولة المغرب واسبانيا والبرتغال.