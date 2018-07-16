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"الغيطي" يتعاقد في المغرب علي أضخم مسلسل تاريخي عن معركة الملوك الثلاثة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:59 م
الغيطي يتعاقد في المغرب علي أضخم مسلسل تاريخي عن معركة الملوك الثلاثة
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الفجر الفني
 
تعاقد الكاتب الكبير محمد الغيطي علي كتابة سيناريو مسلسل تاريخي عن الحروب الصليبية علي العرب والمسلمين بعنوان " الملوك الثلاثة " مع المنتج المغربي عبد الرحيم مجد ويخرجه المخرج المصري محمود كامل.
 
الكاتب محمد الغيطي صرح قائلا : المسلسل يتناول معركة من أهم المعارك في الحروب الصليبية قامت بين المغرب والبرتغال في 4 أغسطس 1578م حيث  قام ملك البرتغال سباستيان بحملة صليبية جديدة على المغرب لكي يسيطر على جميع شواطئ المغرب، وكي لا تعيد الدولة السعدية بمعاونة العثمانيين الكرّة على الأندلس و انتصر المغرب وفقدت البرتغال في هذه المعركة ملكها وجيشها و العديد من رجال دولتها ولم يبق من العائلة المالكة إلا شخص واحد.

وأضاف الغيطي : المسلسل سيشارك في إنتاجه عدة دول ونجومه من كل الدول العربية ومن جنسيات أخري من دول أوربية مثل الاتراك والأسبان والبرتغال وسيتم تصويره ما بين دولة المغرب واسبانيا والبرتغال.
"الغيطي" يتعاقد في المغرب علي أضخم مسلسل تاريخي عن معركة الملوك الثلاثة
"الغيطي" يتعاقد في المغرب علي أضخم مسلسل تاريخي عن معركة الملوك الثلاثة
"الغيطي" يتعاقد في المغرب علي أضخم مسلسل تاريخي عن معركة الملوك الثلاثة
"الغيطي" يتعاقد في المغرب علي أضخم مسلسل تاريخي عن معركة الملوك الثلاثة
"الغيطي" يتعاقد في المغرب علي أضخم مسلسل تاريخي عن معركة الملوك الثلاثة
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