انعقاد مؤتمر يورومني مصر 2018 في 4 سبتمبر المقبل









يعود مؤتمر يورومني مرة أخرى للقاهرة ليُقام على مدار يومي 4 و5 سبتمبر القادم في شكل جديد وبمشاركة متحدثين جدد وطرح أفكار جديدة تتعلق بموضوع رئيسي هو مرونة وسرعة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع التطورات الاقتصادية العالمية في القرن الحادي والعشرين. هل مرّ الاقتصاد المصري فعلياً بأصعب مراحل الإصلاح؟ هل الاقتصاد المصري قادر على الصمود والتكيف مع التحديات المحيطة به والتعامل معها، وما أهمية ذلك؟ كيف يمكن للحكومة والشركات مواصلة الأداء الاقتصادي المتميز وسط عالم مليء بالتغيرات والاضطرابات؟ ما هي أهم الأفكار المبتكرة والتوجهات الحديثة والمشروعات في مصر حالياً؟





وهذا العام سينضم لمؤتمر يورومني مجموعة من أكبر المتخصصين في مجالات الشمول المالي وتمويل الطاقة الصديقة للبيئة والمشروعات الناشئة والتعليم والتكنولوجيا المالية، في محاولة للإجابة عن هذه التساؤلات.



