تراجع أسهم خارج المقصورة بختام تعاملات اليوم
الإثنين 16/يوليه/2018 - 03:49 م
عبدالرحمن العويسى
سجلت أسهم خارج المقصورة تراجع جماعى لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم "الأثنين" ، تداولات على ورقتان مالية، حيث تراجعت الورقتان, وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 1.080 مليون جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 212.4 ألف سهم من خلال تنفيذ عدد 115 عملية.
بينما تراجعت أسهم كلاً من " المشروعات الصناعية والهندسية " بنسبة 7.27% محققاً 13.13 جنيه،" القابضه للاستثمارات الماليه - ل.ك.ح جروب " بنسبة 4.69% محققاً 0.61 جنيه.
المزيد عن: شركات البورصة ختام تعاملات البورصة تعاملات البورصة بداية تعاملات البورصة الرقابة المالية البورصة ارباح البورصة اخبار البورصة اليوم اخبار البورصة