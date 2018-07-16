تراجع أسهم خارج المقصورة بختام تعاملات اليوم





سجلت أسهم خارج المقصورة تراجع جماعى لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم "الأثنين" ، تداولات على ورقتان مالية، حيث تراجعت الورقتان, وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 1.080 مليون جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 212.4 ألف سهم من خلال تنفيذ عدد 115 عملية.



