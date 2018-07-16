للعروس.. جربي المكياج البرونزي لإطلالة جذابة في الصيف

تسعي العروس لاتباع كل ما هو جديد في عالم الموضة للحصول علي إطلالة مميزة في ليلة الزفاف، ولمساعدتك في الحصول علي تلك الإطلالة نقدم لكِ اليوم كيفية الحصول علي اللون البرونزي والذي يعتبر من أجمل أنماط الماكياج الممكن اعتمادها هذا الصيف، خصوصًا في السهرات والمناسبات الخاصّة.



- إذا كانت بشرتك فاتحة، اختاري الألوان البرونزية الفاتحة لكريم الأساس وبودرة الوجه والوجنتين. ابتعدي عن الألوان البنية والبرونزية الداكنة، لإبقاء إطلالتك طبيعية.



- استعملي الألوان المعدنية لإبراز جمال الجفنين والشفتين والوجنتين. ويستحسن أن تكون تلك الألوان غير برّاقة في ماكياج النهار، تجنّبًا لإطلالةٍ مبالغ فيها.



- غلفي شفتيك بأحمر الشفاه الناشف (Matte) إذا كان ماكياجك لماعًا، لجعل الإطلالة الإجمالية أكثر هدوءًا ورقيًا.



- لتثبيت الماكياج البرونزي على بشرتك لساعات طويلة، انتظري حتى يجف كريم الترطيب تمامًا قبل بسط كريم الأساس. اختاري هذا الأخير بتركيبة غير زيتية.



- تجنبي الكحل الأسود الكثيف مع الماكياج البرونزي الداكن، واستخدمي الآيلاينر البني لتحديد شكل عينيك.

