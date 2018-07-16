فساتين زفاف بأكمام شفافة.. موضة هذا العام (صور)

برزت صيحة جديدة هذا الموسم من فساتين الزفاف ذات الأكمام الشفافة التي تناسب إطلالة العروس مثل فساتين زفاف Eddy K، Galia Lahav.





كما قدمت بعض الماركات فساتين زفاف بأكمام تول ضيقة مثل فستان زفاف رومونا كيفيزا Romona Keveza وفستان Gracy Accad.





وفي المقابل، برزت صيحة فساتين الزفاف بالأكمام الشفافة الواسعة، مثل فساتين زفاف Alessandra Rinaudo، Alon Livne، ماركيزا Marchesa، وجاستن ألكسندر Justin Alexander.



