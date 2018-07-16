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ترامب: روسيا وأمريكا أكبر قوتين نوويتين

الإثنين 16/يوليه/2018 - 02:05 م
ترامب: روسيا وأمريكا أكبر قوتين نوويتين
ترامب وبوتين
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وكالات
 

انطلقت في العاصمة الفنلندية هلسنكي القمة التاريخية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، لبحث العلاقات الثنائية المتوترة، وكذلك جملة من القضايا الدولية.

 

وقد عبر الزعيمان في بداية لقائها عن أهمية هذا اللقاء، من أجل بحث العلاقات الثنائية، وكذلك القضايا الدولية الملحة.

 

وقال ترامب: "لدينا مسائل كثيرة علينا أن نناقشها ومسائل أخرى علينا التفكير فيها"، مشيرا إلى أن العالم كله يتطلع لنتائج هذه القمة، موضحا أن روسيا والولايات المتحدة "أكبر قوتين نوويتين وليس من الجيد أن تكون بيننا خلافات".

 

وتابع خلال كلمته الافتتاحية: "سنبحث التجارة والمسائل العسكرية المتعلقة بالصواريخ وبالنووي وكذلك سنتحدث قليلا عن الصين الصديق المشترك".

 

وقال ترامب: "لدى بلدينا إمكانية كبيرة لتحسين العلاقات الثنائية".

 

كذلك هنأ الرئيس الأمريكي نظيره الروسي بالنجاح في تنظيم كأس العالم، الذي وصفه المراقبون والمتابعون بأنه كان الأفضل في تاريخ كرة القدم.

 

من جانبه أكد الرئيس الروسي، أن "الوقت قد حان لنتحدث بشكل مفصل عن العلاقات الثنائية والقضايا الدولية".

 

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