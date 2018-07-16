عاجل.. البرلمان يوافق نهائيا على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام



ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.



وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، وهي قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، بموافقة أغلبية ثلثى الأعضاء.وكان مجلس النواب برئاسة "عبد العال"، وافق خلال الجلسة مبدئيا على تعديل مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام قانون الشرطة109 لسنة 1971.ويتضمن مشروع القانون تعديل مادتين، حيث نصت المادة الأولى على:يستبدل بنص المادة 61 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 النص الآتى:يشكل مجلس التأديب الاستئنافى بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من أحد مساعدى وزير الداخلية رئيسا، وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم. وتسري على أعضاء المجلس أحكام التنحى المبينة فى المادة 57 من هذا القانون، فإذا قام برئيس المجلس مانع، حل محله مؤقتا أحد مساعدى الوزير يختاره وزير الداخلية، أما إذا قام المانع بحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التى يتبعها بدلًا منه فى ذات درجته.ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله.ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعًا من الضابط وحده.ونصت المادة الثانية بمشروع القانون على أن: