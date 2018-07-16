رسميا.. "فيفا" يعلن التشكيل المثالي في كأس العالم 2018
الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:57 م
الفجر الرياضي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التشكيل المثالي لبطولة كأس العالم روسيا 2018 والذي جاء من خلال مجموعة فنية من الخبراء.
التشكيل المثالي لمونديال روسيا
حراسة المرمى: تيبو كورتوا (بلجيكا)
خط الدفاع: كيران تريبيير (إنجلترا) - رافايل فاران (فرنسا) - دييجو جودين (أوروجواي) - لوكاس هرنانديز (فرنسا)
خط الوسط: بول بوجبا (فرنسا) - لوكا مودريتش (كرواتيا) - فيليب كوتينيو (البرازيل) - إيفان بيريسيتش (كرواتيا)
خط الهجوم: كيليان مبابي (فرنسا) - إيدين هازارد (بلجيكا)