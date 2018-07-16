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سر ارتداء كيت ميدلتون لمعطفها الأوف وايت 3 سنوات (صور)

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:38 م
سر ارتداء كيت ميدلتون لمعطفها الأوف وايت 3 سنوات (صور)
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الفجر الفني
 
أصبحت دوقة كامبريدج مرادفا لأزياء "ألكسندر ماكوين" منذ أن اختارته كمصمم فستان زفافها على الأمير ويليام فى عام 2011، وظلت تصميماته هى المفضلة لدى "كيت" خاص المعاطف الخاصة بها مما يجعلها تكرر إطلالتها بها فى العديد من المناسبات البارزة.

ولاحظ خبراء الموضة إطلالات دوقة كامبريدج المتكررة بالمعطف الأوف وايت ليكون هو الاختيار الأول والمفضل بالنسبة لها فى العديد من المناسبات المهمة، ورصد تقرير موقع "ديلى ميل" إطلالات "كيت" بالمعطف الأوف وايت من تصميم "ألكسندر ماكوين"، والذى تكرر ارتدائها نفس التصميم ولكن بلون أزرق سماوى فى الاحتفال المئوى بالسلاج الجوى الملكى.

انتقد خبراء الأزياء الأميرة لتكرار تصميم المعطف، الذى ظهرت فيه فى أكثر من حدث، فقد كان أول مرة لارتدائها المعطف الأوف وايت فى يوم تعميد الأميرة "شارلوت" فى يوليو 2015 مع قبعة جين تايلور، وفى يونيو 2016 قامت بارتدائه مع قبعة وردى من فيليب تريسى.

وفى يوليو 2017 أضافت إليه وردة فى ذكرى الاحتفالات فى باكنشايلى خلال زيارتها لبلجيكا، فى يوم زفاف الأميرة "هارى" و"ميجان ماركل".
سر ارتداء كيت ميدلتون لمعطفها الأوف وايت 3 سنوات (صور)
سر ارتداء كيت ميدلتون لمعطفها الأوف وايت 3 سنوات (صور)
سر ارتداء كيت ميدلتون لمعطفها الأوف وايت 3 سنوات (صور)
سر ارتداء كيت ميدلتون لمعطفها الأوف وايت 3 سنوات (صور)
سر ارتداء كيت ميدلتون لمعطفها الأوف وايت 3 سنوات (صور)
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