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اقبال متوسط على معامل جامعة القاهرة بتنسيق طلاب الثانوية العامة

الإثنين 16/يوليه/2018 - 12:34 م
اقبال متوسط على معامل جامعة القاهرة بتنسيق طلاب الثانوية العامة
جامعة القاهرة - أرشيفية
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ريهام يوسف
 
سجل 250  طالبا من طلاب المرحلة الأولي بتنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي ٢٠١٨ -٢٠١٩ رغباتهم  حتي الان في معامل الحاسب الآلى بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والتي شهدت إقبالا متوسطا من جانب طلاب الثانوية العامة، وذلك فى معامل كليات الزراعة والهندسة ومعهد الإحصاء.

وأقرت الوزارة أنه سيتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

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