5 إشارات يجب أن ترسليها لحماتك لكسب ودها

بما أن علاقة المرأة بحماتها عادة ما تتسم بالتوتر والحساسية، لا بد من أن تعرف والدة الزوج أن حبها لابنها لا يجب أن يقف عائقًا في طريق سعادته الزوجية.



ومن هذا المنطلق أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا" مجموعة من النصائح التي يجب أن تتبعها المرأة لكسب ود حماتها، عبر إرسال الرسائل التالية لها:



1- رسالة مسؤولية

أعلم أن حبك لابنك يدفعك للاعتناء به ورعايته والخوف على صحته، وأعلم بأنك تريدين مني أن أقوم بدور الزوجة على أكمل وجه وأن لا أغفل حقوق ابنك، وأنا أعدك بأن لا أقصر في واجباتي تجاهه أبدًا، وأن لا أوفر جهدًا في مساندته وتقديم الرعاية التامة له.



2- عامليه كشخص بالغ

حماتي العزيزة أعلم مدى حبك لابنك، لكنني أتمنى أن تعامليه على أنه شخص راشد أصبح مسؤولًا عن أسرة بأكملها. وبالطبع لا يمكننا الاستغناء عن وجدودك في حياتنا، فسعادتك تهمنا وخبرتك تمثل مصدر إلهام لنا. رجاء لا تبخلي علينا بنصائحك القيمة.



3- علاقتنا يجب أن تكون ودية

بما أنني تزوجت من ابنك، فقد باتت تربطنا علاقة مشتركة يجب أن تتميز بالود والمحبة. لذا دعينا نتعاون سوية لتنعم أسرتنا بالاستقرار، وتخلو من أي مشاكل قد تنغص علينا حياتنا.



4- الغيرة تتسبب بالمشاكل

لا شك في أن ابنك يكن لك الكثير من الحب والاحترام، فأنت والدته التي أنجبته، وسهرت عليه الليالي لتعتني به، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكن أن يعبر عن حبه لي، فأنا زوجته، لذا دعينا نتجنب الغيرة، فحبه لك لا نقاش فيه وحبه لي أمر طبيعي.



5- لا أحد يمكن أن يحل محلك

حماتي العزيزة، لا يمكن لأي امرأة أن تحل محلك في قلب ابنك مهما كانت مكانتها لديه، لذا فعلاقة ابنك بزوجته لا يمكن أن تؤثر على علاقته بك، بل يجب أن تكون زوجة ابنك سندًا لك وله.

