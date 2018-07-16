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بيرين سات وزوجها يقتنيان منزلا جديدا بأمريكا

الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:48 ص
بيرين سات وزوجها يقتنيان منزلا جديدا بأمريكا
بيرين سات وزوجها
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الفجر الفني
 
قررت النجمة التركية بيرين سات، الشهيرة بـ"فاطمة" وزوجها المطرب كينان دوغلو شراء منزل جديد في أمريكا، لسفرهما الكثير للولايات المتحدة، حيث أنه مكانهما المفضل لقضاء أجازتهما.

مكان منزل الزوجين الجديد في مدينة لوس أنجلوس، ويصل سعره إلى مليون و ٢٠٠ الف دولار، كما أن الثنائي اختارا لمنزلهما الجديد ديكورات وصلت تكلفتها إلى 80 ألف دولار.
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