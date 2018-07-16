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محمود صقر: البحث العلمي خيار حتمي للنهوض

الإثنين 16/يوليه/2018 - 10:47 ص
محمود صقر: البحث العلمي خيار حتمي للنهوض
الدكتور محمود صقر
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هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن البحث العلمي خيار حتمي للنهوض، وتحقيق التنمية، ولخلق مستقبل مزدهر.

وأشار خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن العالم على مشارف ثورة رقمية، وهى قائمة على المعلوماتية، مضيفًا أن أكبر 10 شركات في العالم ليس لديها حقول بترول ولا غيره، ولكن لديها فكر.
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