محمود صقر: البحث العلمي خيار حتمي للنهوض



وأشار خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن العالم على مشارف ثورة رقمية، وهى قائمة على المعلوماتية، مضيفًا أن أكبر 10 شركات في العالم ليس لديها حقول بترول ولا غيره، ولكن لديها فكر.



قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن البحث العلمي خيار حتمي للنهوض، وتحقيق التنمية، ولخلق مستقبل مزدهر.