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صحيفة: العالم يترقب قمة بوتين وترامب

الإثنين 16/يوليه/2018 - 09:39 ص
صحيفة: العالم يترقب قمة بوتين وترامب
القصر الرئاسي في هلسنكي
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وكالات
 

ذكرت صحيفة  Ilta-Lehti، أن الإجراءات الأمنية الصارمة المفروضة عند القصر الجمهوري في هلسنكي، حيث ستعقد القمة الروسية الأمريكية، لم تمنع بعض النشطاء من وضع شعاراتهم على مبنى قريب.

 

وقالت الصحيفة، إن النشطاء، تمكنوا بواسطة الفيديو، من إسقاط علامة ضوئية على جدار المبنى تقول: "العالم كله في يترقب".

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن القصر الرئاسي في هلسنكي، سيشهد لقاء القمة بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين.

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