اعتزل من الأهلي ليصبح كبير الطيارين.. عندما بكى طارق سليم

طارق توفيق سليم (15 يوليو 1937 - 16 يوليو 2016)، لاعب كرة قدم مصري سابق، ونجل محمد سليم والسيدة زين الشرف، والشقيق الأصغر لـ صالح سليم الرئيس العاشر للنادي الأهلي وعبدالوهاب سليم.

انضم طارق سليم إلي النادي الأهلي بعد أن اكتشفه حسين كامل الكشاف المعروف وسرعان مع أندمج مع زملاءه و تألق، فتدرج حتي تم تصعيده للفريق الأول عام 1954 بناء علي تعليمات المدرب مختار التتش.

تألق مع الفريق الأول مما أسفر عن إنضمامه لصفوف منتخب مصر عام 1956.

نجح طارق سليم في الفوز بأربعة عشر لقب طوال مسيرته منها 7 الدوري المصري، و5 كأس مصر و بطولة الجمهورية العربية المتحدة، كما فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1959. شارك مع المنتخب في دورة الالعاب الأوليمبية عام 1960 التي أقيمت بالعاصمة الإيطالية روما، كما شارك في بطولة البحر الأبيض المتوسط وكأس العالم العسكري.

اعتزل طارق عام 1965 بعد 17 عامًا بقميص النادي واتجه لمهنته الأصلية فعمل كطيار حتي أصبح كبير الطيارين خلال عمله في الشركة الوطنية للطيران.

طارق سليم تولى منصب مدير الكرة بالفريق الأول في أكثر من مرحلة و كان مدير كرة يشهد له بالكفاءة و ظل يخدم النادي حتي بعد وفاة أخاه صالح سليم.

لم يتمالك نفسه وهو يتحدث عن شقيقه الراحل صالح سليم. واليوم الجميع يبكي حزنا لرحيل رمز النادي الأهلي. طارق سليم.

وفي تأبين رحيل صالح سليم شقيق طارق سليم، تحدث الأخير أمام حشد كبير من الحاضرين قائلا: "أشكركم جميعا على كل هذا الحب.. لم يكن صديقي أنا وحدي بل كان صديق الجميع".

وودعت الكرة المصرية طارق سليم عن عمر ٧٩ عاما، وسط أجوء حزينة.