جيجي حديد تُدعم تايلور سويفت

حرصت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، على حضور حفل صديقتها المغنية الأمريكية تايلور سويفت، الذي أقيم في ولاية فيلادليفيا الأمريكية ضمن جولتها العالمية Reputation.

ونشرت جيجي مجموعة من الفيديوهات والصور من الحفل الذي حضره الآلاف عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

جيجي حديد وبتعليقها على الصور والفيديوهات وجهت رسالة لـ سويفت فكتبت: "لا توجد كلمات تعبر عن سعادتي وانا أراكى تقدمين أفضل ما عندك انا فخورة بهذه التجربة".