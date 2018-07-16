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السعيد يكشف حقيقة "السمسرة" في صفقة رحيله عن الزمالك (فيديو)

الإثنين 16/يوليه/2018 - 08:08 ص
السعيد يكشف حقيقة السمسرة في صفقة رحيله عن الزمالك (فيديو)
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الفجر الرياضي
 

نفى شوقي السعيد لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق ما تردد عن حصول مسئولين بالنادي على سمسرة خلال بيعه لنادي العربي الكويتي .

وقال السعيد في تصريحات تلفزيونية أنه كان سيرحل للاتحاد السكندري واتفق مع الناديين وقام وكيل اللاعبين بالحصول على جزء من مستحقاته المادية ليرسلها لنادي الزمالك وهو ما رفضه وقتها .

واختتم: "رفضت الانتقال وقتها للاتحاد السكندري وفضلت الانتقال للعربي الكويتي نظير 400 ألف جنيه" .
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