السعيد يكشف حقيقة "السمسرة" في صفقة رحيله عن الزمالك (فيديو)





نفى شوقي السعيد لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق ما تردد عن حصول مسئولين بالنادي على سمسرة خلال بيعه لنادي العربي الكويتي .





وقال السعيد في تصريحات تلفزيونية أنه كان سيرحل للاتحاد السكندري واتفق مع الناديين وقام وكيل اللاعبين بالحصول على جزء من مستحقاته المادية ليرسلها لنادي الزمالك وهو ما رفضه وقتها .





واختتم: "رفضت الانتقال وقتها للاتحاد السكندري وفضلت الانتقال للعربي الكويتي نظير 400 ألف جنيه" .