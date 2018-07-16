مارفل تختار Cate Shortland لإخراج فيلم Black Widow

اختارت شركة مارفل للإنتاج المخرجة الأسترالية Cate Shortland لتتولى قيادة فيلم "Black Widow"، الذى ستقوم ببطولته الممثلة الأمريكية "سكارليت جوهانسون".

وتأتي هذه الخطوة بعد البحث الذى استمر أكثر من نصف عام حيث التقى الاستوديو بأكثر من 70 مخرجًا من أجل العثور على المرشح المثالي، وكان لـ صانعة الأفلام الأولوية، كما كتبت Jac Schaeffer أحدث سيناريو لفيلم Black Widow، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "hollywoodreporter".





ومن المفترض أن تدور أحداث فيلم Black Widow أحداث فيلم Avengers الأول، وستقوم جوهانسون بإعادة دور الجاسوسة الروسية، سيكون الفيلم هو الفيلم الثاني الذي يركز على أنثى مارفل بعد الكابتن مارفل الذي من المقرر طرحه في 8 مارس 2019.



