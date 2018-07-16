اليوم.. نقيب البيطريين ضيف "هذا الصباح" على إكسترا نيوز‬

تستضيف اليوم الاثنين، الإعلامية أسماء مصطفى مقدمة برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، في تمام الساعة التاسعة صباحا.



ومن المقرر أن يتحدث "العامري" عن عدد من الملفات التي تتعلق بالطب البيطري في مصر، كما يشرح خطة النقابة خلال الفترة المقبلة، وغيرها من القضايا.