عادل عبد الرحمن: نظام الانتخاب لمجلس اتحاد الكرة فاشل

انتقد عادل عبد الرحمن نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، اختيار مجلس إدارة اتحاد الكرة عن طريق الانتخابات، مشيرا إلى أن هذا النظام لا يفرز عن الأصلح لإدارة الكرة المصرية.

وأضاف عبد الرحمن خلال حواره لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": "لابد أن يأتي مجلس إدارة اتحاد الكرة عن طريق التعيين ويضم خبراء كرة القدم وليس عن طريق الانتخاب لأن الانتخابات يصوت فيها مراكز شباب لا تعلم كيف تدار كرة القدم من الأساس".

يذكر أن المنتخب الوطني ودع مونديال روسيا من الدور الأول بعد الخسارة من أوروجواي وروسيا والسعودية.